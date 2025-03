Gorizia, grande attesa per Mattarella e Pahor

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà un nuovo capitolo di una lunga amicizia tra due leader quello in programma domani alle 11.30 al Teatro Verdi di Gorizia, dove il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ed il suo ex omologo sloveno Borut Pahor riceveranno il premio “Santi Ilario e Taziano”. Il riconoscimento viene dato ormai da un quarto di secolo ogni anno dal Comune e da una serie di realtà del territorio a personalità capaci di rappresentare al massimo i valori della città. E fondamentale nella decisione di assegnare ai due statisti l’edizione 2025 del premio è stato il loro gesto di tenersi mano nella mano nel 2020 alla Foiba di Basovizza. “Un episodio che risponde perfettamente allo spirito di Go 2025” ha rimarcato il sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna nei giorni scorsi. E sia per Mattarella che per Pahor sarà un ritorno in città a poco più di un mese dall’inaugurazione della Capitale europea della Cultura, svoltasi lo scorso 8 febbraio in piazza Transalpina, quando fu lo stesso Mattarella, assieme all’attuale presidente slovena Natasa Pirc Musar, a dare il via al grande evento. Il legame che unisce il Capo di Stato al capoluogo isontino è forte sin da quando, nel discorso di fine anno del 2020, lo stesso Mattarella si complimentò con Gorizia e Nova Gorica per la designazione a Capitale europea della Cultura 2025. Ora, questa nuova presenza di Mattarella e Pahor in città, domani mattina, che Telefriuli racconterà in diretta a partire dalle 10.30.