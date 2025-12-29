Gorizia, il 2026 si apre con un concerto di chitarre

L’appuntamento è per le 18 del giorno di Capodanno a Palazzo de Grazia. Sarà quello il momento del primo evento culturale del 2026 a Gorizia con l’esibizione di un’orchestra di chitarre diretta dal maestro Claudio Pio Liviero. L’iniziativa fa parte dei concerti-aperitivo che per tutta la stagione autunnale e invernale impreziosiscono gli spazi dell’edificio situato in via Oberdan, nel cuore del capoluogo isontino.

LIVIERO

L’iniziativa è supportata dal Comune di Gorizia.

ORETI

La Gorizia Guitar Orchestra proporrà nell’occasione musiche di Vivaldi, Morricone e Freddy Mercury.