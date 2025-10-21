  • Aiello del Friuli
martedì 21 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Nostra Signora dell’Orto, la scuola udinese si arricchisce del Nido ‘I...
Gorizia, il centrodestra boccia la mozione pro riconoscimento della Palestina
Rapinata dopo la chiusura titolare ottantenne di un bar di Pozzuolo
Il pilota pordenonese Federico Buttò secondo assoluto e di classe al...
Rally Fvg-Alpi Orientali per 70 equipaggi
Sulla A4 sperimentata l’uscita obbligatoria automatica in caso di emergenze
Carico di 24 tonnellate di pellet sequestrato e donato a Forni...
Tira uno schiaffone a passante e lo scippa di una catenina,...
Confagricoltura Fvg: orzo e frumento, indicazioni per la prossima campagna di...
Autocisterna urta il guardrail sull’A23, gasolio sull’asfalto
Cronaca
Bocciata la proposta di due popoli due Stati

Gorizia, il centrodestra boccia la mozione pro riconoscimento della Palestina

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

16 voti contrari, tutti della maggioranza di centrodestra tra cui quello del sindaco Rodolfo Ziberna, 10 favorevoli, e un’astensione. Questo il risultato della votazione del consiglio comunale di Gorizia sulla mozione dal titolo “Per il riconoscimento della Palestina”, firmata dalla consigliera di minoranza Rosy Tucci, portata ieri sera all’attenzione del massimo organo rappresentativo cittadino, che dunque è stata bocciata. L’obiettivo, come sottolineato dalla stessa Tucci nella presentazione della mozione, era quello di dare un segnale a favore dell’esistenza dello Stato che comprende Gaza e Cisgiordania, da una città, come appunto Gorizia, capace di superare i conflitti e le divisioni del passato e oggi esempio a livello internazionale come Capitale europea della Cultura assieme a Nova Gorica. Ma il centrodestra ha scelto di non condividere la posizione espressa non solo da Tucci, ma da quasi tutta la minoranza presente con la sola eccezione della consigliera Giulia Roldo che sul punto ha scelto di astenersi.

