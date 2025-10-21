Gorizia, il centrodestra boccia la mozione pro riconoscimento della Palestina

16 voti contrari, tutti della maggioranza di centrodestra tra cui quello del sindaco Rodolfo Ziberna, 10 favorevoli, e un’astensione. Questo il risultato della votazione del consiglio comunale di Gorizia sulla mozione dal titolo “Per il riconoscimento della Palestina”, firmata dalla consigliera di minoranza Rosy Tucci, portata ieri sera all’attenzione del massimo organo rappresentativo cittadino, che dunque è stata bocciata. L’obiettivo, come sottolineato dalla stessa Tucci nella presentazione della mozione, era quello di dare un segnale a favore dell’esistenza dello Stato che comprende Gaza e Cisgiordania, da una città, come appunto Gorizia, capace di superare i conflitti e le divisioni del passato e oggi esempio a livello internazionale come Capitale europea della Cultura assieme a Nova Gorica. Ma il centrodestra ha scelto di non condividere la posizione espressa non solo da Tucci, ma da quasi tutta la minoranza presente con la sola eccezione della consigliera Giulia Roldo che sul punto ha scelto di astenersi.