Gorizia, il mercato coperto al centro dell’agenda politica

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si accende il dibattito sul futuro del mercato coperto di Gorizia, alle prese con una serie di problematiche tecnico-burocratiche tra mancate nuove licenze d’ingresso e sempre più banchi vuoti. Una manifestazione all’esterno dello storico sito commerciale goriziano si è svolta promossa dalle minoranze consigliari – con l’eccezione della Slovenska Skupnost – in collaborazione con Legambiente. La volontà dei promotori dell’iniziativa, a cui hanno partecipato un centinaio di persone, è quella di mettere sul piatto proposte che rilancino la struttura.

Sul tema-mercato coperto la posizione dell’amministrazione comunale è spiegata dall’assessore a Go 2025 Patrizia Artico.