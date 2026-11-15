Gorizia in lutto: è morta la dottoressa Adriana Fasiolo

Un grave lutto ha colpito la comunità goriziana. E’ mancata questa mattina la dottoressa Adriana Fasiolo, figura molto nota nell’ambito medico e non solo: ha ricoperto in passato infatti anche la carica di consigliere comunale. Aveva 71 anni. A livello locale è stata per anni anche il principale riferimento della Federazione Italiana Medici di Medicina Generale. Era sorella della consigliera regionale e comunale del Pd Laura. Profondo dolore viene manifestato a nome della città da parte del sindaco Rodolfo Ziberna: “Adriana era una splendida persona”, il suo ricordo.