Gorizia, in piazza contro la cittadinanza onoraria a Mussolini

“Mussolini non è mio concittadino”. E’ uno dei concetti espressi questa mattina a Gorizia durante la manifestazione, organizzata dalla Rete Internazionale Antifascista, che ha riunito centinaia di cittadini davanti alla sede municipale per chiedere la revoca della cittadinanza onoraria al dittatore concessa nel 1924. Una mozione in merito era stata presentata, e bocciata dalla maggioranza, in consiglio comunale qualche mese fa dalla consigliera di minoranza Eleonora Sartori.

Nel corso della manifestazione gli organizzatori hanno evidenziato come la volontà originaria sarebbe stata quella di svolgere un corteo tra Gorizia e Nova Gorica, ma non è mai arrivato il via libera dalle autorità. Si è scelto così di mobilitarsi dinanzi al municipio, ma la protesta arriverà fino al Capo dello Stato.

Tra i presenti in piazza anche diversi cittadini provenienti da oltreconfine, ed è comparsa anche una bandiera jugoslava. Imponente il cordone di sicurezza messo in campo dalle forze dell’ordine.