Gorizia, in Transalpina le polizie di Italia, Slovenia, Austria e Germania

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. E’ stata una Festa della Polizia di Stato dai connotati transnazionali, quella svoltasi in piazza Transalpina tra Gorizia e Nova Gorica, e non poteva essere altrimenti nell’anno della Capitale europea della Cultura. Non solo perché la cerimonia si è tenuta, unica in questo senso in Italia, a cavallo di due Nazioni, ma anche per la presenza di rappresentanze delle forze dell’ordine provenienti non solo dalla Slovenia, ma anche da Austria e Germania. Un modo, questo, per sottolineare la forte collaborazione tra le polizie di questa fetta d’Europa.

Il bilancio del 2024 della Polizia di Stato nel Goriziano vede un aumento del 30% sia delle uscite delle pattuglie sul territorio, sia dei reati denunciati, saliti da quota 1091 a quota 1361 in dodici mesi. Sono state invece 1286 le persone arrestate o denunciate. Sul fronte immigrazione, la Questura segnala inoltre come lo scorso anno i permessi di soggiorno rilasciati siano stati 10.890, con 1275 istanze di protezione internazionale, 51 espulsioni di cittadini stranieri irregolari, 283 rimpatri e quasi 1500 respingimenti alla frontiera.