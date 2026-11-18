“Un passaggio fondamentale per garantire l’interoperabilità dei dati e la facilità con cui i cittadini potranno acquisire certificati”. L’assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari sintetizza così il significato dell’adesione del Comune di Gorizia all’Archivio nazionale informatizzato dei registri dello stato civile, il sistema digitale sviluppato dal ministero dell’Interno e da Sogei per uniformare e modernizzare la gestione di questo tipo di atti in tutta Italia.

La novità è stata illustrata nel Municipio di Gorizia alla presenza, tra gli altri, del sindaco Rodolfo Ziberna e di Diego Antonini, amministratore unico di Insiel, la società informatica in house della Regione.

CALLARI

L’ingresso di Gorizia porta a 180 il numero dei Comuni del Friuli Venezia Giulia entrati nel sistema digitale di informatizzazione dei dati di stato civile.