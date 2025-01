Gorizia insignita del titolo di “Città che legge” per il biennio 2025/2026

Il 2025 per Gorizia non è solo l’anno della Capitale europea della Cultura in coabitazione con Nova Gorica, ma anche quello in cui potrà fregiarsi del titolo di “Città che legge”. Lo potrà fare per l’esattezza anche nel 2026, visto che il riconoscimento elargito dal Ministero della Cultura al capoluogo isontino varrà per un biennio. Non è la prima volta che la città viene insignita di questo titolo, ottenuto infatti anche nel biennio 2020-2021. “All’epoca – ricorda l’assessore comunale alla cultura Fabrizio Oreti – avevamo ottenuto dal ministero della Cultura 30 mila euro per progetti mirati a favore dei giovani e della didattica. Grazie a questo nuovo riconoscimento parteciperemo all’omonimo bando e lavoreremo in continuità con il progetto passato sviluppandolo ulteriormente”. Secondo una recente indagine Istat, nel 2023 il Friuli Venezia Giulia si è attestato al quarto posto tra le regioni italiane in cui si leggono in percentuale più libri dopo Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta e Lombardia.