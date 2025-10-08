Gorizia: la pace giusta al centro del 4° Festival del Cambiamento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Politici, esperti, diplomatici ed economisti si sono dati appuntamento nel Polo didattico di Gorizia per la quarta edizione del Festival del Cambiamento per confrontarsi sulla ‘grande onda’ che sta investendo il pianeta, le società e l’economia. Al centro del forum quest’anno non poteva che esserci la pace, non solo come assenza di conflitto, ma come pace giusta.

Per il sindaco Rodolfo Ziberna Gorizia può diventare un vero e proprio laboratorio per elaborare una nuova idea di Europa per il prossimo futuro.