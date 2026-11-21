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Lasciare un’immagine più bella dell’ingresso cittadino, ma anche dare una sensazione di maggiore tranquillità a chi cammina lungo le vie del centro. Sono le priorità sotto il profilo dei lavori pubblici per gli ultimi mesi di mandato dell’amministrazione Ziberna, in scadenza nel 2027. Il primo obiettivo riguarda……
Risorse saranno destinate anche al verde e…
Lavori sono in corso infine nell’area dell’ex distributore di carburante di fronte all’Auditorium della cultura friulana. In quel sito sorgerà…