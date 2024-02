Gorizia e Monfalcone, approvati i bilanci di previsione

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Via libera al bilancio di previsione nei due principali Comuni dell’Isontino. A Gorizia l’esercizio finanziario pareggia a quota 150 milioni di euro: “Il nostro rendiconto è virtuoso – ha commentato il sindaco Rodolfo Ziberna in consiglio comunale – grazie ad una gestione responsabile: destiniamo ingenti risorse nel welfare, settore nel quale siamo riferimento in tutto il Nordest per quanto riguarda la fascia d’età tra gli zero e i dodici anni. E poi siamo la prima città in Italia per offerta culturale”.

Un tema, quest’ultimo, che trascina verso Go 2025, evento per il quale sono diversi gli investimenti programmati: “Sono tanti i cantieri che abbiamo avviato: da Casa Rossa al parcheggio di via Manzoni, da piazza Transalpina al parco Basaglia fino ai Giardini Pubblici – ha evidenziato Ziberna – ma nel nostro piano triennale fino al 2027 il maggior investimento riguarda il rifacimento di strade e marciapiedi tra centro e periferia”. A Monfalcone il bilancio di previsione pareggia invece a poco più di 116 milioni di euro euro: gli investimenti ammontano a oltre 93 milioni di euro . “Il tutto – commenta il sindaco Anna Cisint – senza aumenti di costi per i cittadini. Siamo inoltre, l’unico Comune in regione che ha confermato la gratuità per le occupazioni esterne di sedie e tavolini per le attività di somministrazione; abbiamo inoltre garantito sull’Addizionale Irpef l’esenzione per i redditi fino a 20.000 euro”. Cisint conclude: “Con noi la pressione fiscale pro capite per i cittadini è passata da 584 euro nel 2015 agli attuali 427 euro: ne siamo molto soddisfatti”.