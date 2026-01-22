Gorizia, mons. Redaelli chiamato a Roma

Cambia l’arcivescovo di Gorizia. Papa Leone XIV ha nominato mons. Carlo Roberto Maria Redaelli Segretario del Dicastero per il Clero, organismo della Curia romana che si occupa di presbiteri, diaconi, seminari e parrocchie. L’annuncio è stato dato oggi dalla Sala Stampa della Santa Sede.

Con la nomina, mons. Redaelli lascia la guida dell’Arcidiocesi di Gorizia, che aveva assunto nel giugno del 2012. In attesa della designazione del nuovo arcivescovo metropolita, lo stesso Redaelli è stato nominato Amministratore Apostolico e continuerà quindi a governare la diocesi in questa fase di passaggio, confermando tutti gli incarichi diocesani.

Nel messaggio rivolto alla Chiesa goriziana, l’arcivescovo ha espresso gratitudine per gli anni di ministero vissuti in diocesi e disponibilità al nuovo servizio affidatogli dal Papa, sottolineando il legame che resterà con Gorizia anche in futuro, come arcivescovo emerito.