Gorizia, murales della pace creato dai ragazzi dell’Anffas

Rappresenta la caduta di tutti i muri e la forza e la bellezza
dell’Isonzo, fiume capace di unire Italia e Slovenia. E’ ciò
che si può ammirare sul murales dal titolo “Dove i confini si
dissolvono”, realizzato in argilla e ceramica, che fa bella
mostra di sé all’ingresso del museo del Lasciapassare tra
Gorizia e Nova Gorica, in uno dei luoghi più simbolici di un
territorio un tempo diviso e oggi senza frontiere. La
particolarità è che a crearlo sono stati i ragazzi della
sezione goriziana dell’Associazione Nazionale Famiglie e
Persone con disabilità intellettive e disturbi del
neurosviluppo.
All’inaugurazione era presente anche il sindaco di Gorizia
Rodolfo Ziberna accompagnato dagli assessori Patrizia
Artico e Silvana Romano.