Gorizia: musei chiusi in questo lunedì pre-ferragostano, turisti furibondi

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I principali musei di Gorizia restano chiusi in questo lunedì pre-ferragostano e scoppia la polemica visti i diversi turisti costretti a ripiegare su altre località dopo essere rimasti impossibilitati a visitare castello, museo del lasciapassare, palazzo Attems, museo di santa chiara e altri luoghi di interesse storico e turistico della città. Non la miglior cartolina possibile in vista della capitale europea della cultura 2025, considerando come ci siano anche strutture di sicura attrattiva come il museo della grande guerra chiuso in questi mesi per permettere lo svolgimento di lavori di ristrutturazione. Ma la concomitante impossibilità di entrare in diversi siti turistici della città in una data di richiamo turistico come il 12 agosto ha indispettito più di qualche turista, e pure sui social c’è chi si è fatto sentire. A rispondere alle proteste è stato l’assessore alla cultura goriziano Fabrizio Oreti: “Al lunedì – ha sottolineato – tantissimi musei d’Italia e d’Europa restano chiusi, perciò siamo in linea”. E aggiunge: “Gli ultimi dati di Promoturismo ci vedono cresciuti dell’11% nei primi sei mesi dell’anno: ciò conferma che stiamo andando nella giusta direzione e che l’offerta culturale sta andando bene”.