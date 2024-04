Tra Gorizia, Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba ecco i Borderless Games

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiameranno “Giochi senza quartiere transfrontalieri” e rimandano, a chi ha vissuto quegli anni, ai più famosi Giochi senza Frontiere. Parliamo della manifestazione che sabato 15 giugno metterà in campo al Parco della Valletta a Gorizia tredici squadre dei quartieri del capoluogo isontino, Nova Gorica e Sempeter Vrtojba. Un team sarà misto e rappresenterà il Gect, l’organo istituzionale che riunisce le tre città. Ogni compagine potrà contare su un massimo di venti componenti dai 16 anni in su. Diverse le discipline in cui si sfideranno i gruppi: da una caccia al tesoro lungo un percorso transfrontaliero di 7 chilometri, a giochi da tavola, briscola e tiro alla fune.

Il sindaco di Nova Gorica Samo Turel ha evidenziato come si debba fare più possibile eventi che uniscano le tre città per promuovere il territorio, mentre quello di Sempeter-Vrtojba Milan Turk ha auspicato che l’evento diventi una tradizione e che non venga svolto solo quest’anno.