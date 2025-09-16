  • Aiello del Friuli
Cronaca
Postazioni di realtà virtuale, un'app come audioguida trilingue e potenziamento dei sistemi di sicurezza

Gorizia, nuova multimedialità per scoprire le bellezze di Palazzo Coronini

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

La visita di Palazzo Coronini a Gorizia avrà d’ora in poi contorni decisamente più tecnologici. E’ partita infatti la nuova proposta che mette al centro la multimedialità nell’esperienza alla scoperta delle bellezze storiche del sito di proprietà della relativa Fondazione. La reception d’accoglienza per i turisti appena creata fa infatti da preambolo alla stanza nella quale sono presenti le innovazioni garantite dalle nuove postazioni di realtà aumentata, attraverso le quali conoscere curiosità e personaggi del passato della Villa, ma c’è anche un’ulteriore possibilità a portata di click: grazie ad una neonata app, infatti, sarà possibile visitare in autonomia tramite audioguida in italiano, sloveno e inglese il sito museale. D’ora in poi, di concerto, sarà obbligatorio prenotare le visite con una guida in carne ed ossa, e sarà possibile farlo solo in gruppo.

“Siamo riusciti a dotare Palazzo Coronini-Cronberg di maggior appeal ancora” racconta il presidente della Fondazione omonima nonché sindaco di Gorizia Rodolfo Ziberna, che annuncia anche ottimi dati di afflussi turistici: “In un mese accogliamo visitatori quanti solitamente ne arrivavano in un anno”, evidenzia infatti. Potenziati anche i sistemi di controllo e sicurezza relativi alla struttura.

