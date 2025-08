Gorizia, nuova vita per un bunker della Seconda guerra mondiale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Venne costruito tra il 1938 ed 1940 e funse da riparo per centinaia di cittadini goriziani durante i bombardamenti aerei della Seconda guerra mondiale. Ora, dopo decenni di abbandono, può tornare alla città come vero e proprio museo: protagonista di questa storia è la galleria-bunker, lunga 124 metri in tutto e dotata di tre porte d’accesso, situata all’interno del rinnovato Parco della Valletta del Corno. Un progetto, voluto dall’assessore comunale a Go 2025 Patrizia Artico, permetterà grazie a fondi regionali di riqualificare il manufatto.

La messa a nuovo del rifugio anti-aereo potrà così garantire una nuova fruizione storico-turistica del sito all’interno del nuovo gioiello verde del parco.

Un gruppo di lavoro che vedrà protagonisti tra gli altri gli Alpini e le associazioni Seppenhofer e Isonzo, in collegamento con le Università del territorio, punterà a valorizzare l’area con l’obiettivo di rendere Gorizia sempre più una lente attraverso la quale guardare il superamento delle tragedie del Novecento.