mercoledì 1 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Dimentica di chiudere la porta del bar, i ladri rubano soldi...
Gorizia nuovamente protagonista su Topolino
Truffe agli anziani, quattro tentativi sventati in poche ore
Senza biglietto sul bus, fornisce false generalità ai carabinieri: denunciato
San Vito e Morsano più vicine: inaugurata la ciclabile lungo il...
Aviaria, 80mila polli da abbattere. Tamponi e vaccini per gli operatori
Icop: utile netto in forte incremento a 10,8 milioni di euro
Il pilota pordenonese Federico Buttò in Africa al via del Tunisia...
Oltre 80 partecipanti all’evento “Strategies for Competitiveness – Industry Leaders and...
Cantone Lattoneria: ripartenza nel segno della passione del fondatore
Cronaca
Nel numero in edicola domani tre storie ambientate tra piazza Vittoria, Transalpina e via Rastello

Gorizia nuovamente protagonista su Topolino

Gorizia nuovamente protagonista su Topolino

A maggio la prima volta del territorio transfrontaliero nei fumetti della rivista
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. "Paperino, Paperoga e il brigante gentile". Questo il titolo del fumetto, sceneggiato da Marco Bosco e disegnato da Giampaolo Soldati, in cui i due cugini si aggirano per le strade di Gorizia nel nuovo numero di Topolino in edicola domani. La città attuale Capitale europea della Cultura assieme a Nova Gorica torna infatti protagonista delle storie del giornalino amato da generazioni di ragazzi, dopo le vicende di "Zio Paperone e l'enigma del vecchio castello" nel numero uscito lo scorso 21 maggio. In quello nelle edicole domani, però, si triplica: ci saranno anche due short-stories, intitolate ""Ci sono domande?" e "Problemi di budget", con protagonisti anche Zio Paperone, Qui, Quo e Qua: ambientazioni sono alcuni tra i luoghi più noti del territorio transfrontaliero. Da piazza Vittoria a via Rastello fino al simbolo di Go 2025, piazza Transalpina, Gorizia si farà ulteriormente conoscere attraverso le pagine di Topolino. E, come nel precedente caso, c'è da aspettarsi che questo nuovo numero goriziano possa andare esaurito nelle edicole del territorio.

Da Gorizia un manifesto per la pace sottoscritto da cinque confessioni religiose

Gusti di Frontiera, frico protagonista all’inaugurazione dell’edizione 2025

Firmato a Gorizia protocollo Prefettura-Comune su controllo del vicinato

Gorizia, nuovi spazi di controllo all’ex valico di Sant’Andrea

Preghiera per la pace nel mondo, Zuppi: “Il male si trasmette se non perdoniamo”

Gorizia-top sul fronte degli stalli per auto elettriche: uno ogni 500 abitanti

Dimentica di chiudere la porta del bar, i ladri rubano soldi e palmari
Gorizia nuovamente protagonista su Topolino
Truffe agli anziani, quattro tentativi sventati in poche ore
Senza biglietto sul bus, fornisce false generalità ai carabinieri: denunciato
San Vito e Morsano più vicine: inaugurata la ciclabile lungo il Tagliamento
