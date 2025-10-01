Gorizia nuovamente protagonista su Topolino

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Paperino, Paperoga e il brigante gentile”. Questo il titolo del fumetto, sceneggiato da Marco Bosco e disegnato da Giampaolo Soldati, in cui i due cugini si aggirano per le strade di Gorizia nel nuovo numero di Topolino in edicola domani. La città attuale Capitale europea della Cultura assieme a Nova Gorica torna infatti protagonista delle storie del giornalino amato da generazioni di ragazzi, dopo le vicende di “Zio Paperone e l’enigma del vecchio castello” nel numero uscito lo scorso 21 maggio. In quello nelle edicole domani, però, si triplica: ci saranno anche due short-stories, intitolate ““Ci sono domande?” e “Problemi di budget”, con protagonisti anche Zio Paperone, Qui, Quo e Qua: ambientazioni sono alcuni tra i luoghi più noti del territorio transfrontaliero. Da piazza Vittoria a via Rastello fino al simbolo di Go 2025, piazza Transalpina, Gorizia si farà ulteriormente conoscere attraverso le pagine di Topolino. E, come nel precedente caso, c’è da aspettarsi che questo nuovo numero goriziano possa andare esaurito nelle edicole del territorio.