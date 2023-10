Gorizia, iniziati i lavori per il nuovo parcheggio multipiano in via Manzoni

Sono partiti i lavori di realizzazione del parcheggio multipiano da circa duecento posti auto nell’ormai ex piazzale di via Manzoni. La ditta incaricata ha infatti preso possesso dell’area per iniziare l’opera, che troverà compimento – se non ci saranno intoppi burocratici – entro un anno. I posteggi che verranno poi messi a disposizione della cittadinanza e dei turisti saranno per metà circa gratuiti e per l’altra metà a pagamento.

L’obiettivo sin dal principio dell’opera è quello di fornire, in vista della capitale europea della cultura nel 2025, un numero maggiore di posti auto in centro città per far fronte al prevedibile aumento di afflusso turistico a Gorizia in occasione dell’evento. GUARDA IL SERVIZIO VIDEO