Gorizia, il tema parcheggi per i maxi eventi in aeroporto al centro del consiglio comunale

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Dove parcheggeranno e come arriveranno le centinaia di migliaia di persone previste ai maxi-concerti all’aeroporto di Gorizia, dato che in questo sito non è prevista la realizzazione di posti auto? E’ stato questo il tema al centro dell’ultimo consiglio comunale di Gorizia. “Eventi di portata così grande prevedono necessità di posteggi, sperando che per realizzarli non si preveda di disboscare: è stato pensato anche alla possibilità di garantire trasporti con navette?” ha chiesto la consigliera di minoranza Eleonora Sartori, che ha proposto di ritirare fuori il progetto di un passaggio ciclabile sotto la rotonda autostradale per garantire un’ulteriore modalità non impattante di arrivo al sito. “In aeroporto non si parcheggerà – ha risposto il sindaco Rodolfo Ziberna – Da parecchi mesi stiamo cercando spazi, sia pubblici che privati, dove creare parcheggi in un raggio di 20 minuti dall’aeroporto da cui raggiungere l’area del concerto attraverso decine di navette che saranno predisposte”. L’assessore a Go 2025 Patrizia Artico ha aggiunto: “Abbiamo individuato aree di proprietà comunale dove creare parcheggi utili in caso di maxi-eventi in aeroporto. Altre zone da migliaia di posti auto saranno situate entro 3 chilometri dal Duca d’Aosta a Nova Gorica, Savogna e Merna. La Regione inoltre ci ha chiesto un piano-parcheggi dettagliato per poter prevedere il rafforzamento di trasporti sia urbani che extraurbani: abbiamo preso in considerazione anche Trieste Airport e Tiare coi quali ci potranno essere dei collegamenti”.