Gorizia, perseguita e minaccia la ex col coltello: 33enne bosniaco rimpatriato

Perseguitava l’ex fidanzata e in un’occasione si era anche introdotto a casa di lei brandendo un coltello. Solo la prontezza di riflessi della donna e la presenza all’interno dell’appartamento di una parente avevano scongiurato il peggio. L’aggressione è avvenuta a Gorizia a fine luglio. L’uomo, un 33enne di origini bosniache, era stato arrestato dai carabinieri per atti persecutori. A distanza di poche settimane è stato rimpatriato dalla polizia e per i prossimi 5 anni non potrà fare ingresso nell’area Schengen.