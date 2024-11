Gorizia, piano regolatore condiviso con Nova Gorica e Sempeter-Vrtojba

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gorizia ed i Comuni limitrofi di Nova Gorica e di Šempeter-Vrtojba condivideranno l’adozione dei rispettivi nuovi piani regolatori nei prossimi anni all’interno del piano regolatore regionale, che comprenderà così l’intera area urbana transfrontaliera. E’ quanto è emerso nel corso di una riunione in ambito Gect, durante la quale è stato ipotizzato un nuovo progetto Isonzo-Soca che valorizzi e tuteli il fiume, così come nuove iniziative in collaborazione con le università presenti a Gorizia e Nova Gorica. Il Gect inoltre si impegnerà ad individuare risorse aggiuntive riguardanti bandi europei, nazionali e/o regionali per l’implementazione di nuovi progetti con le seguenti priorità: sviluppo urbano sostenibile, sport, turismo culturale sostenibile, tutela dell’ambiente con particolare riferimento alla regione dell’Isonzo, declino demografico, economia, mobilità sostenibile e infrastrutture stradali. Un ulteriore obiettivo del Gect, inoltre, prevede l’adeguamento a Gorizia della segnaletica stradale, nella quale dovranno essere indicate anche le due città slovene limitrofe inserite nel Gect stesso, e non solamente gli Stati di appartenenza.