Gorizia recupera un altro spazio importante della sua storia in vista dell’avvio di Go 2025 in programma tra tre settimane. L’ex mercato all’ingrosso di via Boccaccio infatti ha terminato la sua trasformazione in centro polifunzionale salvaguardando allo stesso tempo 90 posti auto disponibili nell’area da 2500 metri quadrati. La spesa complessiva per riqualificare l’opera è stata di poco meno di 4 milioni di euro.

