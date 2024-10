Gorizia, in 300 al 9° Raduno nazionale delle Fanfare delle Brigate Alpine congedati

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. In 300 a Gorizia per un week end dedicato al raduno nazionale delle Fanfare delle Brigate Alpine congedati. E’ stata la Sezione Alpini di Gorizia, infatti, ad organizzare il nono raduno nazionale con la presenza in città delle formazioni della Taurinense, Orobica, Tridentina, Cadore e Julia. Nel pomeriggio di sabato le Fanfare si sono esibite in piazza della Vittoria con il carosello della Fanfara Cadore a chiudere il tutto. La sera in concerto tutti le partecipanti all’Auditorium della cultura friulana di via Roma. Domenica, al Parco della Rimembranza appuntamento con l’alzabandiera e gli onori ai caduti al monumento centrale, a quello all’Alpino della Divisione Julia e a quello per il III Reggimento di Artiglieria alpina. Di seguito la sfilata delle cinque fanfare lungo corso Italia, corso Verdi, via Oberdan fino in piazza della Vittoria. Da qui si è conclusa la manifestazione con i discorsi ufficiali, l’esibizione dei musicisti e il carosello della Fanfara Tridentina. Un momento di condivisione con la cittadinanza dei valori dell’Alpinità con il labaro nazionale delle penne nere, scortato dal presidente nazionale Sebastiano Favero che bel suo intervento ha sottolineato: “Le fanfare sono la memoria della tradizione alpina, e idealmente tutti gli alpini oggi sono qui con noi. Siamo uomini per cui non esiste l’impossibile, e allora crediamo sia ancora possibile guardare al futuro con la capacità di stare assieme e trasmettere valori ai più giovani. Dire loro che bisogna eliminare la visione troppo spesso individualista del mondo – conclude Favaro – pensando al prossimo, al senso di comunità. L’unico modo per costruire davvero la pace”.