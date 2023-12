A Gorizia “Regalo Sospeso” per 250 bambini bisognosi

GUARDA IL VIDEO. Donare un giocattolo, un libro o un vestito a un bambino bisognoso in occasione del Natale. A Gorizia sarà possibile grazie all’iniziativa “Il Regalo Sospeso”, promossa daLilt Isontina, ConfCommercio e Comune. Beneficiari sono circa 250 minori fino ai 14 anni seguiti dal servizio politiche sociali comunali. Fino al 20 dicembre in sette negozi di abbigliamento, giocattoli, cartolibrerie e librerie sarà possibile acquistare un regalo, scegliendo in base all’età del bimbo da rendere felice: i negozianti aderenti orienteranno gli acquisti in base al numero di doni già raccolti per età e che saranno poi impacchettati e consegnati il 21 dicembre durante un’iniziativa ad hoc organizzata dai volontari di Lilt Isontina in collaborazione con la diocesi goriziana. “Il Regalo Sospeso” rientra tra gli eventi del Dicembre goriziano organizzati dal Comune, uno dei quali è l’accensione, prevista per questo pomeriggio alle 18, dell’albero di Natale in piazza Vittoria.