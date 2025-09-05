  • Aiello del Friuli
venerdì 5 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Confcooperative Fvg: minori non accompagnati, articolare meglio sistema accoglienza
Al via i lavori Polis nell’Ufficio postale di Lestizza
Malore alla guida, camion urta più veicoli e finisce in un...
Gorizia riabbraccia la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli
Friuli doc, dall’11 al 14 settembre 4 giorni all’insegna di sapori...
Morta dopo la caduta in bagno in ospedale, indagati cinque sanitari
Accoltellamento, De Toni: “Riconoscimento per il gesto eroico”
Difende una ragazza, accoltellato in centro a Udine
Turismo: Bini, 2,3 mln per la riqualificazione unità abitative
Accoltellamento a Udine: Salvini, usiamo militari per proteggere le nostre famiglie
Cronaca

Gorizia riabbraccia la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli

Alla cerimonia era presente anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto
Redazione
Autore: Redazione

Questa mattina, la città di Gorizia ha riaccolto la Brigata di Cavalleria "Pozzuolo del Friuli". Un suo nutrito contingente, da febbraio ad agosto, ha operato nel Settore Ovest per la missione UNIFIL in Libano. La cerimonia, di cui vedete le immagini realizzate da Alessandro Bonfanti, ha segnato anche il passaggio di consegne tra i vertici della Brigata di cavalleria, con il Generale Andrea Bertazzo che è subentrato al comandante uscente Nicola Mandolesi. Alla parata in Piazza Vittoria ha partecipato anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo scorso febbraio era stato accolto nel capoluogo isontino per la riapertura del Sacrario Militare di Oslavia
"In questi decenni abbiamo sempre servito la pace e lo abbiamo fatto in Libano anche in questa stagione difficile – ha dichiarato il ministro Crosetto nel suo intervento-. Per questo pretendo che nessuno metta a rischio l'incolumità dei soldati italiani e per questo sono qui oggi a dire a voi e alle vostre famiglie grazie per il lavoro che avete svolto con sacrificio e onore".

