Gorizia riabbraccia la Brigata di Cavalleria Pozzuolo del Friuli

Questa mattina, la città di Gorizia ha riaccolto la Brigata di Cavalleria “Pozzuolo del Friuli”. Un suo nutrito contingente, da febbraio ad agosto, ha operato nel Settore Ovest per la missione UNIFIL in Libano. La cerimonia, di cui vedete le immagini realizzate da Alessandro Bonfanti, ha segnato anche il passaggio di consegne tra i vertici della Brigata di cavalleria, con il Generale Andrea Bertazzo che è subentrato al comandante uscente Nicola Mandolesi. Alla parata in Piazza Vittoria ha partecipato anche il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, che lo scorso febbraio era stato accolto nel capoluogo isontino per la riapertura del Sacrario Militare di Oslavia

“In questi decenni abbiamo sempre servito la pace e lo abbiamo fatto in Libano anche in questa stagione difficile – ha dichiarato il ministro Crosetto nel suo intervento-. Per questo pretendo che nessuno metta a rischio l’incolumità dei soldati italiani e per questo sono qui oggi a dire a voi e alle vostre famiglie grazie per il lavoro che avete svolto con sacrificio e onore”.