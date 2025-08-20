Gorizia: riapertura ritardata della scuola Ungaretti, ira di genitori e sindaco

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. I lavori sarebbero dovuti terminare il 31 agosto 2023, ed invece l’intervento non è ancora finito, con tutti i disagi del caso. E’ una vera e propria odissea quella riguardante la scuola primaria Ungaretti di Gorizia, da anni alle prese con una lunghissima opera di riqualificazione che lascia nella totale incertezza i genitori degli alunni, che ora ci stanno più: “Attendiamo dal Comune risposte che non arrivano: da giorni – sottolinea una delle mamme che guida la battaglia – chiediamo che ci venga detto dove andranno a scuola i nostri figli a settembre, ma nessuno ci dà certezze in merito. Siamo stufi, e stiamo pensando ad un’azione di protesta in occasione del primo giorno di scuola. E non escludiamo di muoverci anche in occasione di Gusti di Frontiera”. Sul tema però il sindaco Rodolfo Ziberna fornisce a Telefriuli tempistiche precise sulla conclusione dei lavori.

Il primo cittadino non nasconde la propria ira per la situazione venuta a crearsi e annuncia sanzioni.