Cronaca Gorizia ricorda i volontari che aiutarono il Friuli terremotato Matteo Femia 14 Maggio 2026 Autore: Matteo Femia 14 Maggio 2026 0 Gorizia Condividi FacebookTwitterWhatsappTelegramEmail articolo precedente Al via la Biker Fest International di Lignano Potrebbe interessarti anche Attività non conformi, sanzioni per 250 mila euro 14 Maggio 2026 Giampaolo Dianin è il nuovo vescovo di Gorizia 14 Maggio 2026 Alpini sabato a Gorizia per la loro Giornata Regionale 12 Maggio 2026 Sabato a Gorizia la Giornata Regionale dell’Alpino 11 Maggio 2026 Bambino morto nel pozzo: “Nessuna manutenzione per un ventennio” 9 Maggio 2026 Confcommercio Gorizia celebra gli 80 anni di resilienza 5 Maggio 2026