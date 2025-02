Gorizia scende nuovamente in piazza per difendere Cardiologia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. “Resti a Gorizia la Cardiologia: abbiamo già dato”. Questo lo slogan con cui il Coordinamento Salute Fvg ha richiamato in piazza circa duecento cittadini questo pomeriggio di fronte al municipio del capoluogo isontino per chiedere la modifica della delibera 1871 con cui si prevedeva il trasloco del reparto verso Monfalcone.

La battaglia a difesa dei servizi ospedalieri vede l’intera politica cittadina unita, come testimoniato sia dalla recente mozione bipartisan approvata in consiglio comunale, sia dalla presenza oggi in piazza a fianco dei manifestanti di rappresentanti di entrambi gli schieramenti politici, compresi quattro assessori della giunta Ziberna.