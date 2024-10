Gorizia, si apre nuova voragine a pochi metri da quella di via Cadorna

Una nuova voragine si è aperta questa mattina a Gorizia all’altezza del civico numero 4 di via Santa Chiara. Il buco, di dimensioni minori rispetto a quella apertasi alcuni giorni fa a poche centinaia di metri di distanza nella vicina via Cadorna, è stato immediatamente sottoposto a controlli, dai quali è emerso che si tratta di un cedimento corrispondente ad un vecchio allacciamento realizzato dalle Aziende municipalizzate. L’area è stata preclusa al traffico: “Quanto accaduto – ha commentato il sindaco Rodolfo Ziberna – non rappresent assolutamente una ragione di allarme, il movimento del terreno sottostante le strade è un fenomeno naturale al quale si aggiungono – ma non è imputabile a quanto successo oggi – i milioni di litri che fuoriescono dalle reti idriche della città a causa delle perdite che a Gorizia sono sull’ordine del 40%”. Preoccupazione per l’accaduto viene però espressa dalla forza di minoranza consigliare Forum, che chiede: “Dopo via Cadorna, via Santa Chiara: cosa sta succedendo in quella zona di Gorizia?”.