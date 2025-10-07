  • Aiello del Friuli
martedì 7 Ottobre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Gorizia, taglio del nastro del nuovo PalaBigot: sarà la casa della...
Bar Commercio, nuova stretta: locale chiuso dal questore per due mesi
Province in Fvg, terzo giro alla Camera. Il ministro Calderoli: “Avanti...
Ladri “svuotano” la Conad, ritrovata l’auto usata per commettere numerosi furti
Nella foto profilo c’è il (vero) comandante dei carabinieri, operaio truffato
De Toni su Italia-Israele:“Niente stadio né cortei, sarò alla veglia per...
Anziane borseggiate a Codroipo: quattro casi in poche ore
Il ct Gattuso su Italia-Israele: “Non si respira una bella aria”
Premio NuovaPA FVG 2025: Sacile, Trieste e il Torre protagonisti dell’innovazione
Turno infrasettimanale per la Ueb, al PalaPerusini arriva Rieti
Cronaca
Capienza di oltre 4300 posti per gli spettacoli, leggermente inferiore per gli eventi sportivi

Gorizia, taglio del nastro del nuovo PalaBigot: sarà la casa della Dinamo

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

Gorizia si riappropria del PalaBigot. Il taglio del nastro della rinnovata struttura di via delle Grappate simboleggia la nuova vita del tempio del basket isontino: dopo aver ospitato negli anni 90 alcune delle più leggendarie pagine della pallacanestro goriziana in serie A, il palazzetto dedicato alla memoria del compianto Giovanni Bigot sarà la nuova casa della Dinamo, club iscritto al campionato di serie B. La struttura ospiterà non solo manifestazioni sportive, per le quali sono a disposizione 3743 posti per il pubblico, ma anche spettacoli, per i quali la capienza aumenterà fino a quota 4314. Non solo: come ricordato dal sindaco Ziberna, il PalaBigot è il sito ora ritenuto più idoneo tra Padova e Lubiana per ospitare grandi eventi.

L’investimento pubblico complessivo ammonta a quasi 5 milioni 200 mila euro, in larga maggioranza fondi regionali ma con una quota, di poco superiore ai 265 mila euro, anche comunale.

