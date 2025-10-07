Gorizia, taglio del nastro del nuovo PalaBigot: sarà la casa della Dinamo

Gorizia si riappropria del PalaBigot. Il taglio del nastro della rinnovata struttura di via delle Grappate simboleggia la nuova vita del tempio del basket isontino: dopo aver ospitato negli anni 90 alcune delle più leggendarie pagine della pallacanestro goriziana in serie A, il palazzetto dedicato alla memoria del compianto Giovanni Bigot sarà la nuova casa della Dinamo, club iscritto al campionato di serie B. La struttura ospiterà non solo manifestazioni sportive, per le quali sono a disposizione 3743 posti per il pubblico, ma anche spettacoli, per i quali la capienza aumenterà fino a quota 4314. Non solo: come ricordato dal sindaco Ziberna, il PalaBigot è il sito ora ritenuto più idoneo tra Padova e Lubiana per ospitare grandi eventi.

L’investimento pubblico complessivo ammonta a quasi 5 milioni 200 mila euro, in larga maggioranza fondi regionali ma con una quota, di poco superiore ai 265 mila euro, anche comunale.