Gorizia, targa intitolata a vittime di opposte ideologie del Novecento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un pannello trilingue in italiano, sloveno e inglese per ricordare due giovani vittime delle atrocità causate da opposte ideologie del secolo scorso. E’ quello realizzato dall’Associazione Nazionale Venezia Giulia Dalmazia e inaugurato negli spazi del liceo classico di Gorizia, luogo scelto non a caso perché sia Norma Cossetto, seviziata ed uccisa a 23 anni dai titini nell’ottobre del 1943, sia Milojka Strukelj, partigiana assassinata appena diciannovenne dai nazisti pochi mesi più tardi, avevano entrambe studiato in questo istituto. Presenti alla cerimonia diverse autorità, a partire dai sindaci di Gorizia e Nova Gorica, Rodolfo Ziberna e Samo Turel, per un momento che rientra perfettamente nel clima della Capitale europea della Cultura che prevede il riconoscimento delle sofferenze patite nel corso del Novecento su tutti i fronti in questo territorio.

“Sarà il primo luogo in cui italiani e sloveni si incontreranno insieme per ricordare le due giovani – commenta il sindaco Ziberna – Appare evidente che non vengono fatti parallelismi.

Lo abbiamo fatto perché entrambe le due ragazze, sono loro malgrado icone di due tragedie, vittime di opposte ideologie. Norma è icona della tragedia delle foibe per tutta l’Italia. Milojka lo è della lotta partigiana per la Slovenia.

Guai a continuare ad affermare sempre e solo il proprio dolore senza riconoscere quello altrui”.

Alla cerimonia però si aggiunge un’appendice polemica da parte dell’Anpi goriziana, che lamenta di non essere stata “nè interpellata, né invitata” all’evento: “Non si comprende – commenta in una nota il sodalizio – come sia mancata la volontà di coinvolgere la nostra Associazione che ha come fine la custodia della memoria dell’antifascismo e della Resistenza”.