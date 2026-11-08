Gorizia: tensioni militanti destra-polizia, tre agenti feriti

Tre agenti di polizia sono rimasti feriti ieri a causa delle tensioni verificatesi a margine di un corteo antifascista a Gorizia. Militanti di destra infatti hanno tentato – in un momento nel quale i toni si stavano alzando – di forzare il blocco delle forze dell’ordine che si frapponevano tra i manifestanti, circa 200. E’ in quel momento che il clima si è acceso per qualche minuto e i tre poliziotti sono rimasti contusi. “Assoluta ed intransigente” la condanna del sindaco Rodolfo Ziberna, “a prescindere dalla collocazione o dall’appartenenza politica di chiunque commetta atti di violenza contro le forze di polizia”. Il primo cittadino, che ha espresso solidarietà agli agenti oggetto di aggressioni, ha rivolto “a tutte le forze politiche, alle associazioni e ai cittadini un invito a discutere con fermezza le idee, ma in modo pacifico, rispettando sempre le persone”.