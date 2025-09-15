  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
lunedì 15 Settembre 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fondazione Allianz UMANA MENTE: grande successo per le sessioni estive del...
Gorizia, tutto pronto per Gusti di Frontiera 2025
Friuli Doc, Venanzi: “Edizione di grande successo”
600mila euro per insegnamento lingue comunitarie
Nuovo recruiting di Costa Crociere: aperte 57 posizioni
Supercoppa alla Ueb, è storia!
L’Ipsia Freschi è troppo vecchio, 18 milioni per il nuovo istituto...
Da venerdì il Trial delle Nazioni a Tolmezzo: dove si può...
Sicurezza cibernetica, patto tra Dipartimento di Pubblica sicurezza e Uniud
Sottraeva denaro per non pagare i creditori, denunciato (im)prenditore
BUSINESS FVG


Stand anche in piazza Transalpina

Gorizia, tutto pronto per Gusti di Frontiera 2025

Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La 20a edizione di Gusti di Frontiera promette di essere in pieno stile da Go 2025: alcuni degli oltre 400 stand presenti infatti stazioneranno nella quattro giorni prevista tra il 25 ed il 28 settembre anche nella simbolica piazza Transalpina, cuore pulsante della Capitale europea della Cultura. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta su quale cucina tipica dei quattro angoli del mondo provare: verranno proposte infatti prelibatezze provenienti da 50 Paesi di tutti i Continenti. I dettagli della manifestazione che animerà Gorizia e da quest’anno dunque anche Nova Gorica sono stati evidenziati oggi in municipio alla presenza dell’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini.

Nel corso della presentazione Bini ha anche snocciolato alcuni dati riguardanti l’incremento di presenze turistiche nell’estate che sta per concludersi a Gorizia, dove si registra un +30.6% di afflussi rispetto allo stesso periodo del 2024 grazie al traino fornito proprio dalla Capitale europea della Cultura. Superati così i 33 mila pernottamenti in città, cifra che sale oltre quota 200 mila se si considerano anche altre aree del territorio come il Collio ed il Monfalconese.

