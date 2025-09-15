Gorizia, tutto pronto per Gusti di Frontiera 2025

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. La 20a edizione di Gusti di Frontiera promette di essere in pieno stile da Go 2025: alcuni degli oltre 400 stand presenti infatti stazioneranno nella quattro giorni prevista tra il 25 ed il 28 settembre anche nella simbolica piazza Transalpina, cuore pulsante della Capitale europea della Cultura. Ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta su quale cucina tipica dei quattro angoli del mondo provare: verranno proposte infatti prelibatezze provenienti da 50 Paesi di tutti i Continenti. I dettagli della manifestazione che animerà Gorizia e da quest’anno dunque anche Nova Gorica sono stati evidenziati oggi in municipio alla presenza dell’assessore regionale al turismo Sergio Emidio Bini.

Nel corso della presentazione Bini ha anche snocciolato alcuni dati riguardanti l’incremento di presenze turistiche nell’estate che sta per concludersi a Gorizia, dove si registra un +30.6% di afflussi rispetto allo stesso periodo del 2024 grazie al traino fornito proprio dalla Capitale europea della Cultura. Superati così i 33 mila pernottamenti in città, cifra che sale oltre quota 200 mila se si considerano anche altre aree del territorio come il Collio ed il Monfalconese.