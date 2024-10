Gorizia, voragine in via Cadorna, strada interdetta

Il maltempo che imperversa sulla nostra regione potrebbe essere tra le cause della voragine che si è aperta questa notte in via Cadorna a Gorizia. I Vigili del Fuoco sono intervenuti alle 4 dopo la chiamata da parte della Polizia di stato. Verificato che non vi fossero persone coinvolte e che non vi fossero rotture di tubature, e visto il rischio di pericolo di ulteriori cedimenti della strada nelle immediate vicinanze del “buco”, il tratto della via Cadorna interessato dal cedimento è stato interdetto alla circolazione.