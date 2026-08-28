Goriziano risolve uno dei grandi misteri della paleontologia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Si chiama Paleodycton ed è uno dei più grandi enigmi della storia della paleontologia. Ad averlo risolto è un’equipe internazionale di studiosi guidata dal goriziano Andrea Baucon, del dipartimento di Scienze Chimiche e Geologiche all’Università di Cagliari. La domanda in sostanza era: chi è il misterioso architetto naturale che da più di 500 milioni di anni scava reticoli di gallerie a maglie esagonali sui fondali di tutto il pianeta? Un tema a cui si era appassionato anche Leonardo da Vinci: nel corso dei secoli quell’operato era stato attribuito ad alghe, spugne, vermi, amebe giganti, ma mai nessuno era riuscito a scoprire chi ne fosse davvero l’autore. Fino allo studio di Baucon e del suo gruppo di colleghi – a cui hanno collaborato enti ed università da Portogallo, Polonia e Cina – che sono stati capaci di fornire la risposta: a costruire Paleodycton era un artropode, con ogni probabilità un piccolo crostaceo. “Si tratta di uno dei casi irrisolti più longevi della paleontologia – spiega Baucon – i fossili provengono da Appennino, Polonia e Portogallo, mentre l’analisi morfometrica è stata sviluppata all’Università di Cagliari. Questo approccio ci ha permesso di utilizzare la geometria delle tracce per ricavare informazioni sull’organismo che le ha prodotte”. E aggiunge un dettaglio che riporta ad un sito della sua città d’origine. “La stessa struttura di Paleodycton – conclude – è in bella vista anche nella corte del castello di Gorizia”.