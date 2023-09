Governo, stretta sui finti minori non accompagnati e conferma della linea sui Cpr

Un aumento delle forze dell’ordine con 400 unità in più dell’esercito che potranno pattugliare anche a piedi le stazioni. Contrasto al fenomeno dei migranti maggiorenni che si spacciano per minorenni e poi stop alla reiterazione delle domande di asilo per evitare l’espulsione. Il pacchetto di interventi per contrastare il fenomeno migratorio, cresciuto nell’ultimo anno in maniera esponenziale sia sulla rotta balcanica che su quella mediterraneo, è stato presentato ieri dal governo con il ministro dell’interno Matteo Piantedosi. Partendo dai minori non accompagnati verrà effettuato un esame clinico per stabilirne l’età e se questa sarà superiore ai 18 anni porterà alla denuncia che potrà essere sostituita dall’espulsione immediata. In caso di grandi afflussi i 16enni potranno essere ospitati, seppur con un trattamento diverso, fino a 90 giorni in strutture per adulti.

Al compimento dei 18 anni non scatterà in automatico il permesso di soggiorno ma il diritto potrebbe decadere a seguito di verifiche. Vengono invece estesi i diritti di accoglienza a tutte le donne e non solo a quelle in situazione di fragilità. Nuove risorse economiche per i comuni che hanno dei centri di accoglienza in particolare per lo smaltimento dei rifiuti degli hotspot. I Cpr restano invece centrali nella strategia del governo.