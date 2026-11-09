Gradese ucciso in mare, caso riemerge dopo 40 anni

Il momento storico era quello degli ultimi anni della Cortina di Ferro, con rapporti a volte difficili tra Italia e Jugoslavia soprattutto per quanto riguardava l’ambito della pesca marittima. E’ in questo contesto che il 24enne Bruno Zerbin, la mattina del 19 novembre 1986, si trova assieme a tre colleghi a bordo della barca Aurora, da dove cala le reti nelle acque del Golfo di Trieste. Improvvisamente, degli spari partono da una motovedetta jugoslava. Bruno viene colpito, e muore. A riportare alla luce il fatto a quarant’anni di distanza è il libro “Il pescatore di Grado”, scritto dal giornalista Pietro Comelli.

Comelli racconta come ci siano dei parallelismi tra l’omicidio-Zerbin e quello di Giulio Regeni.

Il libro di Comelli sarà presentato a Grado proprio in occasione del quarantesimo anniversario della tragedia: l’appuntamento è all’Hotel Astoria il 19 novembre alle ore 18.