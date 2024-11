Gradisca d’Isonzo, in casa aveva uccelli di specie protette: denunciato

Nella sua proprietà a Gradisca d’Isonzo c’erano 370 uccelli, anche senza anello identificativo, e 11 reti per l’uccellagione. Animali e reti sono stati sequestrati. Il padrone di casa ora è indagato per furto di fauna selvatica, uccellagione, maltrattamento di animali e detenzione di fauna protetta. L’uomo, noto nell’ambito delle fiere ornitologiche, è stato individuato dal personale del Corpo forestale regionale e della stazione forestale di Gorizia nel corso di un’operazione antibracconaggio. Quando le guardie sono entrate nella proprietà, hanno trovato esemplari di specie protette (fringuelli e peppole) e particolarmente protette (cardellini, lucherini, verzellini, zigoli, fanelli, verdoni e prispoloni). Gli animali vivevano in condizioni critiche. Alcuni avevano riportato lesioni gravi e fratture. Altri avevano danni al piumaggio che impediva loro il volo. Circa 140 esemplari, subito liberati, erano privi di anello e altri avevano gli anelli manipolati e sono stati dati in custodia a un centro di recupero.