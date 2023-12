Gradisca: nuova fuga dal Cpr, tunisino fa perdere le proprie tracce

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Un uomo in fuga, due riacciuffati alla stazione di Gorizia, un quarto ricoverato in ospedale con una gamba fratturata dopo essere caduto da un’altezza di tre metri mentre tentava di scappare assieme agli altri tre. E’ il bilancio dell’ennesima notte di tensione al Cpr di Gradisca d’Isonzo, dove quattro tunisini hanno tagliato una rete elettrosaldata, accedendo così ai corridoi da cui poi hanno raggiunto i muri perimetrali della struttura, sui quali si sono arrampicati per allontanarsi dall’ex caserma Polonio. L’uomo in fuga si aggiunge ai tre già scappati una settimana fa dopo i tumulti della serata di sabato scorso, ma sono già tre in altrettante settimane gli episodi in cui le forze dell’ordine sono dovute intervenire per riportare all’ordine la situazione nel centro per il rimpatrio. E arriva ora la richiesta di chiudere almeno temporaneamente la struttura: “Ogni giorno – sottolinea Giovanni Sammito della segreteria nazionale Siulp – si registrano tafferugli al Cpr gradiscano. La chiusura temporanea del sito si rende necessaria per svolgere lavori di adeguamento alla struttura. E al Ministero chiediamo rinforzi fissi”. Sulla stessa linea d’onda il sindaco Linda Tomasinsig: “I Cpr non sono strutture sicure sotto nessun punto di vista – sottolinea – quello di Gradisca va chiuso: evidentemente il sindacato ha il polso della situazione all’interno. Chiederò ai parlamentari di visitare il centro per accertarsi delle condizioni di detenuti e agenti”.