Gradisca, in carcere a Gorizia l’accoltellatore dei tre giovani

Si trova ancora in ospedale a Cattinara ma non è in pericolo di vita la ventitreenne accoltellata domenica sera all'esterno del Caffé Teatro di Gradisca d'Isonzo. La giovane è quella che ha subito le conseguenze più gravi tra le tre persone prese di mira da A.B., il ventinovenne rintracciato e posto in stato di arresto nel giro di meno di un'ora dagli uomini dell'Arma. Sono stati dimessi dall'ospedale invece gli altri due aggrediti, un ragazzo di 25 anni che si trovava in compagnia della giovane e che è stato il primo ad essere colpito, ed un barista 29enne che era stato invece l'ultimo a ricevere i fendenti. A.B. si trova ora in carcere a Gorizia in attesa che il pm di turno decida il capo d'imputazione nei suoi confronti. Intanto la comunità di Gradisca è scossa dall'accaduto e a rappresentarne lo stato d'animo è il sindaco Alessandro Pagotto.