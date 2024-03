Gradisca d’Isonzo, in pensione dopo 43 anni lo storico custode del cimitero

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Come racconta “Il Piccolo” è andato in pensione lo storico custode del cimitero di Gradisca d’Isonzo, Dario Trevisan, e si chiude per lui un capitolo lungo 42 anni e 10 mesi per una professione davvero d’altri tempi. Trevisan si è occupato lungo tutto questo tempo di manutenzione del camposanto, sistemazioni delle lapidi, attività di scavo ma anche e soprattutto ha dimostrato tanta umanità e sensibilità nei confronti di chi aveva appena perso un proprio caro.

A sostituire Trevisan dal prossimo 1 aprile sarà un dipendente in mobilità dal Comune di Ronchi dei Legionari, che però oltre a gestire il cimitero si occuperà anche di altri servizi manutentivi. E il sindaco Linda Tomasinsig ringrazia e saluta l’ex custode: “Auguriamo a Trevisan una buona quiescenza e gli diciamo grazie per l’operato svolto in questi anni. A sostituirlo ci sarà una nuova figura che speriamo possa mettere altrettanta passione in questo lavoro così prezioso”.