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venerdì 1 Maggio 2026
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Il presidente della Git, Roberto Marin annuncia il rinnovo di ombrelloni e sdraio

Grado apre ufficialmente la stagione puntando su intrattenimento

Il sindaco Giuseppe Corbatto: è importante fare bella impressione sui turisti
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Autore: Andrea Pierini

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Voglia di mare, di non pensare e di giocare sulla sabbia. Si è aperta ufficialmente oggi la stagione di Grado tra persone in costume e altre in piumino con la consueta festa e la musica della banda cittadina. Sul palco gli interventi di Monsignor Paolo Nutarelli e poi del sindaco Giuseppe Corbatto e del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Presenti anche l’eurodeputata Anna Maria Cisint e i consiglieri regionali Antonio Calligaris e Diego Bernardis. A dare il via alla festa ovviamente Roberto Marin, presidente della Git. I primi dati dicono che le prenotazioni online Git registrano una crescita del 25% e prenotazioni più lunghe mentre sono riconferma 1.200 abbonati.

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