Grado apre ufficialmente la stagione puntando su intrattenimento

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Voglia di mare, di non pensare e di giocare sulla sabbia. Si è aperta ufficialmente oggi la stagione di Grado tra persone in costume e altre in piumino con la consueta festa e la musica della banda cittadina. Sul palco gli interventi di Monsignor Paolo Nutarelli e poi del sindaco Giuseppe Corbatto e del presidente della Regione Massimiliano Fedriga. Presenti anche l’eurodeputata Anna Maria Cisint e i consiglieri regionali Antonio Calligaris e Diego Bernardis. A dare il via alla festa ovviamente Roberto Marin, presidente della Git. I primi dati dicono che le prenotazioni online Git registrano una crescita del 25% e prenotazioni più lunghe mentre sono riconferma 1.200 abbonati.