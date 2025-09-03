Grado: cede il tetto di una palazzina Ater, 9 persone sfollate

Il collasso del tetto di un edificio Ater di via Pampagnola a Grado ha costretto all’evacuazione le nove persone residenti. Per loro solo spavento e per fortuna nessuna conseguenza fisica: la copertura della struttura, risalente al 1949, ha ceduto internamente lungo il vano scale, non interessando dunque in modo diretto i sei appartamenti dello stabile. Per motivi di sicurezza però al momento la palazzina – che si trova proprio alle spalle della sede della polizia locale – è inagibile: l’obiettivo del Comune è quello di far rientrare appena possibile gli inquilini che vivono al piano terra e al primo piano, mentre ci vorrà più tempo per quelli dell’ultimo.

CORBATTO

A Grado sono in tutto 59 gli alloggi popolari presenti, tra edifici di proprietà Ater e strutture comunali.