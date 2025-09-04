Grado, disposta autopsia su bimba di 4 anni morta in mare

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Sarà l’esame autoptico disposto dalla Procura di Gorizia a stabilire le cause della morte di Tova, la piccola turista tedesca di 4 anni deceduta nelle acque di fronte alla spiaggia del Villaggio Europa a Grado. L’autopsia dovrà rispondere alla domanda su come la bambina abbia perso la vita: se a causa di un malore, se per annegamento o se per altro motivo. La bimba, originaria della zona di Monaco di Baviera, era in vacanza con la mamma, il compagno di quest’ultima e la sorella di 7 anni: l’allarme è scattato attorno alle 18.30 dopo che Tova non si trovava più. La famiglia, assieme al personale del Villaggio Europa, ha cercato la bambina nella zona, fino a quando, attorno alle 19.15, la piccola è stata trovata in un punto non profondo della battigia: non respirava più, e a nulla sono valse le immediate operazioni per rianimarla, né l’arrivo di un’ambulanza e dell’elisoccorso.

Il cordoglio dell’intera comunità di Grado è espresso dal sindaco Giuseppe Corbatto.

A fare completa luce ora su quanto accaduto saranno le indagini guidate dalla Capitaneria di Monfalcone.