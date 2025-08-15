Grado, fuochi d’artificio a conclusione del Ferragosto

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gran finale pirotecnico in tutti i sensi questa sera per il Ferragosto a Grado. Mentre in spiaggia in questa torrida settimana di metà agosto si è registrato il sold-out di ombrelloni e lettini, la città balneare isontina questa sera ospiterà una ricca serie di eventi in calendario. In zona spiaggia-vecchia resta sempre attivo il Luna Park che quest’anno fa bella mostra di sé a due passi dal mare, mentre alla diga Nazario Sauro dalle 20 ecco il varietà live a ingresso gratuito “Tutti sotto il palco”. Alle 23 avrà inizio dal mare il tradizionale spettacolo pirotecnico e musicale, visibile dal litorale, sia dal lungomare della diga Nazario Sauro sia dalla spiaggia GIT. Ma gli eventi proseguiranno anche nella giornata di domani quando sono previste, con partenza alle ore 21, visite guidate alla scoperta del meraviglioso centro storico di Grado, gratuite per i possessori di FVGCard. Le lingue disponibili per il tour guidato sono italiano e inglese. Un modo in più per conoscere la bellezza di un territorio che piace sia ai turisti italiani, che a quelli stranieri.