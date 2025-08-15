  • Aiello del Friuli
BUSINESS FVG
venerdì 15 Agosto 2025
Causò il decesso di una 33enne sulla A23, in carcere dopo...
‘Tutti siamo Carmen’: l’inclusione attraverso la danza e la musica
5 medaglie d’oro per le cantine del Friuli Venezia Giulia
Fucilati al Bivio di Morena, ricordati i partigiani osovani Piero e...
Grado, fuochi d’artificio a conclusione del Ferragosto
Lignano pronta a illuminarsi: stasera lo show con 500 droni
Una nuova luce illuminerà Pozzuolo, al via relamping su tutto il...
Un enorme cavallo in rami di gelso veglia su Palmanova
‘Le dieci grandi parole’ sabato a Tualis, nell’ambito di vicino/lontano mont
Traffico di Ferragosto: rallentamenti in uscita verso le località balneari
Ferragosto sicuro: i cani antidroga trovano stupefacenti a Lignano
Carena perforata, soccorsa imbarcazione a Duino
Auto sfonda barriera dell’A23, deceduto il conducente coinvolto
Cronaca
Previsti anche eventi musicali e per i più piccoli ecco il Luna Park

Grado, fuochi d'artificio a conclusione del Ferragosto

Gita alla scoperta del centro storico nella giornata di sabato
Matteo Femia
Autore: Matteo Femia

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Gran finale pirotecnico in tutti i sensi questa sera per il Ferragosto a Grado. Mentre in spiaggia in questa torrida settimana di metà agosto si è registrato il sold-out di ombrelloni e lettini, la città balneare isontina questa sera ospiterà una ricca serie di eventi in calendario. In zona spiaggia-vecchia resta sempre attivo il Luna Park che quest'anno fa bella mostra di sé a due passi dal mare, mentre alla diga Nazario Sauro dalle 20 ecco il varietà live a ingresso gratuito "Tutti sotto il palco". Alle 23 avrà inizio dal mare il tradizionale spettacolo pirotecnico e musicale, visibile dal litorale, sia dal lungomare della diga Nazario Sauro sia dalla spiaggia GIT. Ma gli eventi proseguiranno anche nella giornata di domani quando sono previste, con partenza alle ore 21, visite guidate alla scoperta del meraviglioso centro storico di Grado, gratuite per i possessori di FVGCard. Le lingue disponibili per il tour guidato sono italiano e inglese. Un modo in più per conoscere la bellezza di un territorio che piace sia ai turisti italiani, che a quelli stranieri.

Fuochi d'artificio per il Ferragosto di Grado

Bambina "risucchiata" dalla griglia di filtro, paura in piscina a Grado

Grado Pineta, criticità tra farmacia chiusa e strade disastrate

Catamarano gira all'impazzata, trovato ubriaco e addormentato il comandante

Molestano i passanti e spintonano gli agenti, arresto e daspo per due stranieri

Roberto Marin confermato alla presidenza della Git

Fucilati al Bivio di Morena, ricordati i partigiani osovani Piero e Bologna
Grado, fuochi d'artificio a conclusione del Ferragosto
Lignano pronta a illuminarsi: stasera lo show con 500 droni
Una nuova luce illuminerà Pozzuolo, al via relamping su tutto il territorio
Un enorme cavallo in rami di gelso veglia su Palmanova
