Grado e Lignano inaugurano la stagione estiva

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO. Con la sfilata della Banda Città di Grado dall’ingresso principale della spiaggia partirà la cerimonia di inaugurazione della stagione dell’Isola del sole. Da domani dunque a Grado si potrà iniziare a vivere la spiaggia che offrirà tutti i suoi servizi dal 4 maggio ma sono già aperte le prenotazioni on line. La Grado impianti turistici sta già ottenendo un ottimo riscontro di richieste per la stagione, grazie alla qualità dei servizi che offre con anche attenzione alle tematiche sanitarie. La Git infatti in collaborazione con l’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro, ha dedicato un settore della spiaggia ad Airc: circa 100 ombrelloni saranno vestiti di rosa e riporteranno un codice QR da cui gli ospiti potranno collegarsi a un’area dedicata, nella quale troveranno svariati contenuti sul tema della prevenzione e dei corretti stili di vita.

A Lignano Sabbiadoro invece la stagione sarà inaugurata domenica 5 maggio sul lungo mare antistante il parco San Giovanni Bosco. La cerimonia avrà inizio alle 10 e assieme alle autorità e alla banda cittadina saranno presenti tutte le associazioni sportive del territorio in occasione della festa dello sport. La spiaggia sarà da subito fruibile e tra le novità della stagione, ci sarà lo spostamento della Beach Arena nei pressi della Terrazza a mare chiusa per i lavori di riqualificazione della stessa. Per godere al meglio dei concerti e degli eventi sportivi senza creare disturbo a chi vuole prendere il sole in relax.