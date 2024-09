Grado: mareggiata “mangia” 15mila metri cubi di sabbia

Le mareggiate di ieri hanno asportato dalla spiaggia principale di Grado 15mila metri cubi di sabbia. In certi punti sono stati portati via tra 80 e 90 centimetri in altezza di sabbia.

L’erosione ha interessato tutta l’area di costa e, in particolare, il primo tratto che arriva sino alle Antiche Terme.

Le mareggiate hanno causato, al contempo, altri danni con tanto di abbandono, sulla battigia, di tonnellate di alghe.

L’intervento tempestivo del personale di Git ha permesso di limitare i danni e, quindi, garantire il proseguo della stagione balneare che terminerà il 5 ottobre.