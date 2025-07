Grado Pineta, criticità tra farmacia chiusa e strade disastrate

GUARDA IL SERVIZIO VIDEO.- E’ una Grado Pineta bisognosa di più servizi e interventi quella disegnata dalle segnalazioni di alcuni cittadini residenti in zona. Criticità infatti vengono manifestate riguardo in particolare per la perdita dell’unico presidio farmaceutico presente fino a poco tempo fa e per le condizioni disastrate in diversi punti di strade e marciapiedi, problematiche ritenute non di poco conto soprattutto in questo periodo stagionale di alta affluenza per motivi turistici. “La recente chiusura della farmacia – ci evidenzia un residente di Grado Pineta – rappresenta un disagio gravissimo per tutti i cittadini della zona ed in particolare durante il periodo estivo, mettendo in difficoltà famiglie, anziani e turisti: sarebbe fondamentale – è la conclusione – l’istituzione di un servizio farmaceutico alternativo almeno temporaneo” Criticità vengono manifestate anche sulle condizioni di marciapiedi e strade della zona, definite “pericolose a causa delle radici degli alberi che hanno sollevato asfalto e pavimenti rappresentando un rischio concreto per pedoni e ciclisti”. Per questi motivi viene richiesto un intervento di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.